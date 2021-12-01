Некачественная уборка и тараканы: Роспотребнадзор проверил Червишевский рынок
Нарушения санитарного законодательства, в том числе невыполнение противоэпидемических мероприятий, обнаружили на Червишевском рынке в Тюмени. Санитарно-эпидемиологическое обследование торговой точки провели представители Роспотребнадзора 27 декабря.
"Санитарно-техническое состояние рынка очень неудовлетворительное, уборка оборудования проводится некачественно. Антисептики при входе не установлены, также их нет в туалетах. В помещениях обнаружены живые тараканы", — прокомментировала главный специалист-эксперт санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Кунгурова.
По итогам обследования рынка составлен протокол по части второй статьи 6.3 КоАП РФ, она подразумевает административную ответственность вплоть до остановки деятельности заведения. Решение примет суд.
Вера Коршунова