Некачественная уборка и тараканы: Роспотребнадзор проверил Червишевский рынок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения санитарного законодательства, в том числе невыполнение противоэпидемических мероприятий, обнаружили на Червишевском рынке в Тюмени. Санитарно-эпидемиологическое обследование торговой точки провели представители Роспотребнадзора 27 декабря.

"Санитарно-техническое состояние рынка очень неудовлетворительное, уборка оборудования проводится некачественно. Антисептики при входе не установлены, также их нет в туалетах. В помещениях обнаружены живые тараканы", — прокомментировала главный специалист-эксперт санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Кунгурова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По итогам обследования рынка составлен протокол по части второй статьи 6.3 КоАП РФ, она подразумевает административную ответственность вплоть до остановки деятельности заведения. Решение примет суд.

Вера Коршунова