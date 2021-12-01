На карте Тюмени появился проезд имени Игоря Шаповалова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проезд имени "Почётного гражданина Тюменской области" Игоря Шаповалова появился в Тюмени. Расположен он в планировочном районе № 1 "Березняковский".

Такое решение, сообщается на сайте администрации города, принято на последнем в этом году заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

Это решение зафиксировало позицию большинства тюменцев, принявших участие в опросе на портале "Я решаю!". Из 120 проголосовавших 114 высказались за данное предложение общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Центрального района г. Тюмени.

Игорь Александрович Шаповалов – инженер-механик, разработавший и внедривший комплектно-блочный метод строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, обеспечивший ускоренные темпы освоения нефтяных и газовых месторождений Тюменской области. Он руководитель единственного в СССР треста, коллектив которого стал лауреатом премии Ленинского комсомола.

"Когда ЦК комсомола решил наградить управляющего трестом "Тюменьгазмонтаж", премией Ленинского комсомола, Шаповалов предложил вручить награду всему коллективу, - рассказал член совета Тюменского отделения Российского исторического общества, доктор исторических наук Александр Вычугжанин. - Для ЦК такая инициатива была в новинку, поскольку до этого награждали только персонально, но всё же он согласился с просьбой Шаповалова".