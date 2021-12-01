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Новый гастроскоп получили медики Аромашевской больницы по региональной программе

Общество, 17:03 28 декабря 2021

Областная больница №19

Гастроскоп поступил в больницу с. Аромашево в рамках реализации программы Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения". По словам главного врача медучреждения Алексея Белова, новая аппаратура позволит сократить время ожидания исследований и повысить доступность эндоскопической помощи для жителей района.

По информации регионального департамента здравоохранения, новый гастроскоп получила и Голышмановская больница в апреле 2021 г. За это время специалисты провели около 200 исследований. При помощи данного аппарата в различных спектрах светового излучения с высочайшей точностью диагностируются патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта на разных этапах течения заболевания. Гастроскоп также предназначен для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и нижних дыхательных путей.

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# здравоохранение , Медицина

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