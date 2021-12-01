К праздничным выходным запущена чартерная программа Москва - Тюменская область

| Фото: аэропорт Рощино в Instagram | Фото: аэропорт Рощино в Instagram

Новогодняя чартерная программа открыта для тюменцев к большим праздничным выходным с 30 декабря по 12 января. Туроператор TUI Россия запустил серию чартеров из Москвы в Тюменскую область и наоборот, сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

Чтобы запланировать путешествие, нужно зайти на сайт туроператора, выбрать удобную дату и тур на четыре или пять ночей. Для бронирования доступны четыре пакета: "Привет, Сибирь! Лайт", "Сибирские термы", "Романовы в Сибири" и "Рождество по-сибирски".

Отправиться можно в канун Нового года, с 30 декабря по 4 января, перед Рождеством, с 4 по 8 января, или сразу после всех основных торжеств, с 8 по 12 января. Туроператор разработал удобное время рейсов. С учетом того, что перелет из Москвы в Тюмень не займет более 2,5 часов, путешествие будет легким и приятным.

Напомним, первый туристический чартерный рейс от TUI Россия с отдыхающими из Москвы приземлился в Тюмени 7 сентября. В этот же день губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура подписали соглашение о создании межрегиональных туристических маршрутов и привлечении дополнительных турпотоков в регион.