Тюменским школьникам расскажут о занятиях по робототехнике и программированию в Тюменском технопарке
| Фото: Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ ВКонтакте
День открытых дверей пройдет в Центре робототехники и АСУ Тюменской области (здание Тюменского технопарка, ул. Республики, 142) 12 января 2022 года. Посетить центр можно будет с 17 до 20 часов, сообщают организаторы.
На встречу приглашают родителей и учеников 5-11 классов. Посетители проконсультируются по реализуемым программам в сфере робототехники и программирования, разработки компьютерных игр. Педагоги помогут выбрать подходящее направление для развития ребенка.
Также можно будет записаться на выбранный курс.
Регистрация обязательна.