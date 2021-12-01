Тюменским школьникам расскажут о занятиях по робототехнике и программированию в Тюменском технопарке

| Фото: Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ ВКонтакте | Фото: Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ ВКонтакте

День открытых дверей пройдет в Центре робототехники и АСУ Тюменской области (здание Тюменского технопарка, ул. Республики, 142) 12 января 2022 года. Посетить центр можно будет с 17 до 20 часов, сообщают организаторы.

На встречу приглашают родителей и учеников 5-11 классов. Посетители проконсультируются по реализуемым программам в сфере робототехники и программирования, разработки компьютерных игр. Педагоги помогут выбрать подходящее направление для развития ребенка.

Также можно будет записаться на выбранный курс.

Регистрация обязательна.