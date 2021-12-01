  • 28 декабря 202128.12.2021вторник
  • USD73,2329
    EUR82,9363
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодые ученые ТИУ получат президентские гранты за работы по модернизации экономики России

Общество, 18:45 28 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три доцента Тюменского индустриального университета стали победителями конкурсов на право получения грантов и стипендий президента РФ для поддержки молодых ученых. Алеся Колядко, Дмитрий Леонтьев и Игорь Разов ведут разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

Доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, кандидат технических наук Дмитрий Леонтьев получил грант за геохимические исследования почвы и воды на территории Курганской области. Он уверен, что найти нефть в Курганской области — дело времени, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций.

Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой строительной механики Игорь Разов был отмечен за изучение такого явления, как резонанс в нефте- и газопроводах, который может привести к авариям и загрязнению окружающей среды.

Предлагаемые инженерные решения подходят не только для магистральных трубопроводов, но и для определения динамических характеристик топливных трубок летательных аппаратов и трубок охлаждения атомных энергетических установок.

Доцент кафедры "Нефтегазовое дело" филиала ТИУ в Сургуте, кандидат технических наук Алеся Колядко стала обладателем стипендии президента РФ за разработку методики определения состояния резервуара для хранения нефти при деформации днища из-за неравномерной осадки.

Президентские гранты для государственной поддержки молодых российских ученых назначаются в размере 600 тыс. рублей в год сроком на два года. Стипендия в размере 22 тыс. 800 рублей выплачивается ежемесячно и назначается на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , молодые ученые , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 28.12.2021Молодые ученые ТИУ получат президентские гранты за работы по модернизации экономики России
18:33 28.12.2021Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Омутинском
17:58 28.12.202129 декабря - события дня
17:48 28.12.2021Эксперты назвали преимущества инвестиционного бренда Тюменской области