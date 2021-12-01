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Александр Моор назвал главные для Тюменской области события 2021 года

Губернатор, 19:56 28 декабря 2021

admtyumen.ru

Победа Екатерины Костылевой в конкурсе "Учитель года России – 2021" и награждение главного врача федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова медицинской премией "Призвание" - значимые для Тюменской области события.

Об этом в программе "Час с губернатором" заявил глава региона Александр Моор. По его словам награда Альберта Суфианова – это оценка работы всех медиков региона. А победа Екатерины Костылевой – признание многолетнего труда тюменских педагогов.

Подводя итоги 2021 года, губернатор также назвал важным для Тюменской области попадание в число лидеров важнейших всероссийских рейтингов. Это второе место в рейтинге качества жизни регионов и третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата. Еще одно знаковое событие - присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести".

"Отдельно хочу отметить важные моменты в развитии Тобольска. Это выход на полную мощность "ЗапСибНефтехима", выпуск большого количества различных марок продукции и открытие аэропорта. Если посмотреть современную историю России, то на моей памяти нет такого факта, чтобы в небольшом городе был с ноля в чистом поле построен новый аэропорт", - сказал губернатор.

Главным общественным политическим событием глава региона назвал выборы в Государственную думу и в Тюменскую областную думу.

Любовь Голышева

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