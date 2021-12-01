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Новый корпус коррекционной школы № 2 по улице Красных Зорь в Тюмени построят в 2024 году

Губернатор, 10:54 29 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У коррекционной школы № 2 по ул. Красных Зорь, 39 в Тюмени появится второй корпус. Его построят рядом с уже имеющимся зданием.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в программе "Час с губернатором" 28 декабря, отвечая на опрос жительницы областного центра.

Уже началось проектирование будущего здания. Оно рассчитано на 1 тыс. 100 мест.

"Летом 2022 года планируется завершить проектирование, затем начнется госэкспертиза. Параллельно этому процессу будем готовить инженерные коммуникации. Во второй половине 2022 года, после получения заключения госэкспертизы на проектную документацию, приступим к строительству", - рассказал Александр Моор.

Губернатор добавил, что, учитывая темпы строительства таких зданий, на возведение потребуется два года. Поэтому в 2024 году новую школу должны открыть.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , строительство школ

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