Тюменская область представит проект студенческого кампуса в феврале 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область примет участие в отборе на создание межвузовского студенческого кампуса мирового уровня. Заявку регион представит в феврале 2022 года на российском инвестиционном форуме.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время программы "Час с губернатором" 28 декабря.

"Создание кампуса – это длительный процесс. В 2022 году важно провести мозговой штурм и выработать его концепцию, затем мы поучаствуем в отборе. В любом случае это перспективный проект. Сроки его реализации будут зависеть от той концепции, на которой мы остановимся. Но точно могу сказать, что это не один и не два года, а скорей 5-10 лет", - отметил глава региона.

Студенческий кампус – это большой интеграционный проект развития Тюмени. Сегодня в областном центре расположено 23 объекта ключевых университетов. Поэтому разумнее, по мнению губернатора, сделать общую для всех вузов инфраструктуру.

"В целом кампус – это создание среды, в которой общаются студенты, преподаватели, предприниматели, реализующие различные идеи. Мы хотим не просто создать кампус, а использовать уже имеющуюся инфраструктуру города и возможность создать новые объекты, чтобы сделать проект преображения центра города", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева