В тюменском медуниверситете открыли лабораторию геномики на мегагрант регионального правительства

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

В Тюменском государственном медицинском университете открылась лаборатория геномики, протеомики и метаболомики. Ученые начнут проводить генетические исследования, работать над изучением полиморфизмов и протеома организма человека, сообщает вуз.

Такие исследования востребованы в науке, практическом здравоохранении, в сфере биотехнологий, биобезопасности, в судебной экспертизе и криминалистике, при идентификации личности, установлении родства и многом другом. Они смогут расширить возможности по назначению препаратов пациентам, позволят на качественно более высоком уровне проводить постковидную реабилитацию. Это дает новые возможности для персонифицированной медицины, поможет реализовать принцип индивидуального подхода к пациенту.

"Основная наша цель – повысить качество лечения пациентов путем разработки новых технологий, в том числе на основе анализа генетической предрасположенности к каким-то заболеваниям непосредственно в части изучения устойчивости к лекарственным препаратам, что очень важно в сегодняшней ситуации с COVID-19, если мы рассматриваем антибиотикотерапию", – пояснил директор научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ Александр Марков.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

И.о. ректора вуза Иван Петров пояснил, что новая лаборатория – это часть мегагранта правительства Тюменской области, который, является частью большой поддержки проектов в рамках деятельности Западно-Сибирского НОЦ. Исследования помогут осуществить новый подход к диагностике заболеваний на молекулярном уровне. Применение данных методов исследований позволит поднять качество лечения, реабилитации и профилактики заболеваний на более высокий уровень.

Лаборатория оснащена оборудованием российского и зарубежного производства. Специалисты вуза прошли обучение в Новосибирске и Москве.