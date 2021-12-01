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Уралец организовал в Тюмени подпольное казино

Происшествия, 12:35 29 декабря 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

37-летний житель Свердловской области в ноябре 2021 года арендовал на территории Тюмени частный жилой дом. В нем он организовал незаконную игорную деятельность с использованием оборудования. Деятельность мужчины была установлена и пресечена. Изъяты игральный стол, фишки и карты.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# подпольное казино , СУ СК РФ по Тюменской области

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