  • 7 января 20227.01.2022пятница
  • В Тюмени -5..-7 С 8 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством

Губернатор, 09:12 07 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

По словам главы региона, это один из почитаемых христианских праздников, вдохновляющий на созидательные дела и поступки, наполненный особой атмосферой радости. Он обращает к многовековым духовным ценностям, наполняет чувствами милосердия и добра.

"В этот праздничный день пусть в ваших домах царит теплая атмосфера взаимопонимания и общения, а сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой! Желаю всем согласия и мира, крепкого здоровья и благополучия!" - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , рождество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:12 07.01.2022Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством
18:16 05.01.2022В Тюменской области отметили миллион вакцинаций
11:45 05.01.2022В Тюменской области сохранили квоты для трудоустройства инвалидов на уровне 2021 года
12:09 04.01.2022Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на особый контроль ситуацию с пожаром на Антипинском НПЗ