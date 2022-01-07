Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

По словам главы региона, это один из почитаемых христианских праздников, вдохновляющий на созидательные дела и поступки, наполненный особой атмосферой радости. Он обращает к многовековым духовным ценностям, наполняет чувствами милосердия и добра.

"В этот праздничный день пусть в ваших домах царит теплая атмосфера взаимопонимания и общения, а сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой! Желаю всем согласия и мира, крепкого здоровья и благополучия!" - сказал Александр Моор.