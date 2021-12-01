Туристический поток в Тюменскую область приближается к показателям до пандемии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На новогодние праздники в Тюменской области организована чартерная программа, сообщил в эфире радио КП губернатор Александр Моор. Новогодняя чартерная программа открыта с 30 декабря по 12 января. Туроператор TUI Россия запустил серию чартеров из Москвы в Тюменскую область и наоборот.

"Мы в сентябре первый раз сделали чартерную программу вместе с Ростуризмом и компанией ТUI, - пояснил он. - Это был пятидневный тур из Москвы стоил от 10 тысяч рублей. Это с перелетом и проживанием".

Опыт, по оценке самих участников тура, удался. Туристов не останавливает кажущаяся удаленность нашего региона. "Очень распространенный миф, - заявил Александр Моор. - Лететь от Москвы до Тюмени столько же, как и до Сочи – 2,5 часа. Все знают Золотое кольцо России, знают древние города в Центральной части России. А Тобольск — такой же исторически познавательный туризм. Духовный центр Сибири".

Конечно, признал Александр Моор, по сравнению с Сочи, Алтаем или Калининградом, Тюмень, не очень популярна. "Но мы взяли ориентир на развитие туризма, - подчеркнул он. – И у нас получается. В 2019 допандемийный год у нас было больше 3 миллионов туристов. Сейчас поменьше, но поток восстанавливается".

Этому во многом способствует открытие аэропорта в Тобольске, наличие хороших дорог в регионе.