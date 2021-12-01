Мария Блажевич даст Рождественский концерт в Тюменской филармонии

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Рождественский органный концерт Ave Maria даст органистка Мария Блажевич в Тюменской филармонии 9 января.

В программу вошли сочинения И.С. Баха — рождественские хоральные прелюдии из "Органной книжечки". Многие из этих произведений были написаны Бахом специально для декабрьских служб и традиционно звучат в европейских соборах в предрождественские недели. Даже сами названия прелюдий — "Дитя родилось в Вифлееме", "День, так полный радости", "В нежном ликовании" — передают настроение праздничного ожидания прихода Спасителя.

"Рождество — время радости, поэтому в концерте, помимо органных сочинений И.С. Баха, прозвучат вокальные произведения на тему католической молитвы, обращенной к Деве Марии "Аве, Мария" ("Радуйся, Мария" — по первой фразе приветствия архангела Гавриила, сказанного им Марии в момент Благовещения)", — рассказали организаторы.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.