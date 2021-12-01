Ишимцу грозит пожизненное заключение за убийство семейной пары

| Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Обвинительный вердикт в отношении мужчины, виновного в убийстве двух человек, вынесли присяжные заседатели в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В декабре прошлого года в частном доме в с. Боровое Ишимского района между супругами и 58-летним мужчиной произошла ссора. Обвиняемый избил семейную пару, накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег. Экспертиза не установила причину смерти, тела сильно обгорели.

За совершенные преступление мужчине может быть назначено пожизненное лишение свободы. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных.