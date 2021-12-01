Сотрудница Тюменского центра гигиены и эпидемиологии похитила более 800 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Уголовное дело о хищении более 825 тыс. рублей при поставках средства для уничтожения насекомых направлено в суд в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Заведующая отделом профилактической дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области от имени своей родственницы, принимала участие в двух аукционах на поставку инсектоакарицидного средства для уничтожения клещей и побеждала в них. При этом предпринимательница об участии в аукционах ничего не знала.

Обвиняемая договаривалась о поставке центру средства для уничтожения насекомых и сама принимала его. Фактически было поставлено 1 тыс. литров инсектоакарицидного средства. Однако обвиняемая обеспечила изготовление фальшивых документов на поставку 1 тыс. 650 литров. Центр гигиены и эпидемиологии, не подозревая обмана, оплатил указанный объем. Разница в сумме более 825 тыс. рублей была похищена фигуранткой дела.

Уголовное дело направлено в суд.