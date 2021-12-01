Тюменцев приглашают на праздничную экскурсию в Тобольск и Абалак

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На экскурсию по Тобольску и с. Абалак приглашают тюменцев и гостей города 3 и 7 января.

Как сообщает Visit Tyumen, Тобольск – город Тюменской области, который словно замер в XIX веке. Каждый его квартал имеет свою легенду. В этом городе хочется насладиться тишиной и гармонией с природой, ощутить дух наших предков, пройтись по тем же дорожкам, почувствовать себя участником исторических событий Сибири.

Участников экскурсии ждут обзорная экскурсия по городу; обзорная экскурсия по Нижнему посаду, внешний осмотр костёла; экскурсия в село Абалак (по желанию возможно посещение туркомплекса "Абалак" за доплату).

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе туристского класса по маршруту, услуги высококвалифицированного экскурсовода, обед, экскурсионная программа.

Стоимость: взрослые — 2 тыс. 500 рублей, школьники и пенсионеры — 2 тыс. 400 рублей. Сбор на остановке "Гостиница "Восток"" (ул. Республики, 159) к 8 часам.

Подробности и бронь по телефону: +7 (3452) 601-857, 589-010, +7 (908) 870-9098, а также через vk.com/tvdtyumen.