Термальные комплексы готовы принять жителей и гостей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Термальные комплексы, основанные на скважинах с минеральной водой, готовы принять жителей и гостей Тюменской области. В них представлен широкий спектр услуг: баня, бассейн, массаж, spa-процедуры, хамам.

Режим работы термальных комплексов:

"Sovetsky" 1 января работает до 1 часа, далее - до конца выходных дней ежедневно с 6 утра до 3 ночи.

"ЛетоЛето" - с 10 до 22 часов ежедневно в течение праздничных и выходных дней.

"Волна" - с 1 января с 9 утра до 2 ночи ежедневно до конца выходных дней.

"Тюменский" (Яр) - с 1 января без перерывов, круглосуточно в течение праздничных и выходных дней.

"Аван" - 1 января до 00 часов, далее - воскресенье-среда с 9 до 00 часов, четверг - с 18 до 00 часов, пятница-суббота - с 9 утра до 1 ночи.

"Сосновый бор" - без перерывов, с 10 до 23 часов в течение праздничных и выходных дней.

"Верхний бор" - с 1 по 9 января с 9 утра до 2 часов (касса работает до 21 часов, после билеты можно приобрести в терминале).

Напомним, 217 человек из Москвы прибыли в Тюмень чартерным рейсом от компании TUI Россия 30 декабря. Отправиться в праздничную Сибирь можно с 30 декабря по 4 января, с 4 по 8 января и с 8 по 12 января. Турпакет включает авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель, проживание и выбор уникальных экскурсий. Следующий рейс – 4 января.

Подробная информация - на официальном туристическом портале.