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Полимеры "ЗапСибНефтехима" вошли в число лучших товаров России

Общество, 18:05 30 декабря 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Полиэтилен марки HD10500 FE и полипропилен марки PP R003 EX "ЗапСибНефтехима" признаны лауреатом и дипломантом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба компании.

Полиэтилен марки HD10500 FE предназначен для выпуска высокопрочных пленок, в том числе для упаковки пищевых продуктов, пакетов, мешков для бытовых отходов. Полипропилен марки PP R003 EX применяется для изготовления безнапорных труб и элементов систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также полимерных листов.

Обе марки успешно омологированы на российском и экспортном рынках более чем у 300 клиентов и поставляются сегодня в десятки регионов России и за рубеж.

В этом году в конкурсе "100 лучших товаров России" приняло участие более 1 тыс. предприятий со всей страны и 1 тыс. 679 товаров и услуг. Различная продукция СИБУРа в Тобольске участвует в конкурсе с 2004 года и практически ежегодно на протяжении 18 лет удостаивается наград.

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# ЗапСибНефтехим , полимеры

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