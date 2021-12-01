Полимеры "ЗапСибНефтехима" вошли в число лучших товаров России

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Полиэтилен марки HD10500 FE и полипропилен марки PP R003 EX "ЗапСибНефтехима" признаны лауреатом и дипломантом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба компании.

Полиэтилен марки HD10500 FE предназначен для выпуска высокопрочных пленок, в том числе для упаковки пищевых продуктов, пакетов, мешков для бытовых отходов. Полипропилен марки PP R003 EX применяется для изготовления безнапорных труб и элементов систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также полимерных листов.

Обе марки успешно омологированы на российском и экспортном рынках более чем у 300 клиентов и поставляются сегодня в десятки регионов России и за рубеж.

В этом году в конкурсе "100 лучших товаров России" приняло участие более 1 тыс. предприятий со всей страны и 1 тыс. 679 товаров и услуг. Различная продукция СИБУРа в Тобольске участвует в конкурсе с 2004 года и практически ежегодно на протяжении 18 лет удостаивается наград.