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Выставка арт-объектов Константина Рослякова действует в "Конторе пароходства"

Общество, 12:22 04 января 2022

со страница Константина Рослякова в Facebook | Фото: со страница Константина Рослякова в Facebook

Выставка арт-объектов тюменского художника Константина Рослякова “Встречи во внешнем” будет работает в тюменской “Конторе пароходства” весь январь.

Выставочный зал с препарированными радиоприемниками, аппаратами графической интерпретации звука и шума на время превратился в мир, где нет человека. Как рассказал "Вслух.ру" куратор проекта Герман Преображенский, персональная выставка "Встречи во внешнем" – пример осознанной практики смешивания, сочетания стихий и материальных сред.

"Художник расколдовывает таинство собственного внутреннего творческого акта, запуская доступ в непрерывный творческий процесс, окружающий нас во внешнем мире, который мы ежесекундно наблюдаем, но очень часто упускаем из виду”, - пишет куратор.

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