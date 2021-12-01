Студент ездил вокруг елки на площади 400-летия Тюмени ради лайков в соцсетях

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Штраф в 7 тыс. 500 рублей заплатит молодой тюменец, разместивший в соцсетях видео с нарушением ПДД - свою поездку на автомобиле без госномеров вокруг елки на площади 400-летия Тюмени.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, им оказался 19-летний студент одного из тюменских колледжей. Стаж молодого человека за рулем – один год, водительское удостоверение он получил в декабре 2020 года, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без государственных номерных знаков, отсутствие полиса ОСАГО, а также за езду по тротуарам.

Он пояснил, что ездил по пешеходной зоне и выкладывал видео в Интернет ради популярности у подписчиков: они оценили его старания в три тысячи лайков, но большинство горожан осудили действия автомобилиста.

Отметим, что за год водитель 12 раз попадал в поле зрения инспекторов: девять раз его наказывали за незаконную тонировку, два раза за отсутствие полиса ОСАГО, один раз за нарушение требований дорожных знаков.