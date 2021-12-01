Эксклюзивная премьера фильма "Тобол" состоится в праздники на "Тюменском времени"

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Кинокартину "Тобол" об освоении Сибири покажут на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) 3 января в 18 часов. А перед показом фильма, в 17 часов 45 минут, зрители увидят интервью с продюсером картины Олегом Урушевым.

Премьера фильма "Тобол" прошла осенью 2018 года именно в Тюмени, после его увидели тоболяки и только потом Москва и весь мир.

На протяжении всего съемочного периода фильма "Тобол" в Тобольске корреспонденты телеканала "Тюменское время" Дарья Власова и Елена Литвиненко в режиме реального времени освещали ход производства картины. Им удалось побывать даже на съемках тех сцен, которые были закрыты для других представителей прессы — например, поджога церкви.