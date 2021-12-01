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Тюменские автоинспекторы на патрульном автомобиле доставили свердловчанку в роддом

Общество, 15:10 31 декабря 2021

Госавтоинспекции Тюменской области

Сотрудники полка ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Никитин и Александр Лесничий днем 31 декабря доставили на патрульном автомобиле в больницу женщину, которая ждала четвертого ребенка.

На 316-м км трассы Екатеринбург - Тюмень, к ним обратился один из водителей. Молодой человек пояснил, что везет в родильный дом женщину из Тугулымского района Свердловской области, она рожает четвертого ребенка, воды уже отошли.

Учитывая предновогодние заторы и большую интенсивность движения, как на трассе, так и в Тюмени, полицейские пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив световую и звуковую сигнализацию, оперативно доставили ее в перинатальный центр.

32-летняя Мария рассказала автоинспекторам, что ждет девочку и хочет назвать ее Риммой. Сотрудники ГИБДД сделали все от них зависящее, чтобы малышка Римма родилась в специализированном лечебном учреждении, а не в салоне автомобиля. Они доставили маму до роддома вовремя, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , перинатальный центр , роды

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