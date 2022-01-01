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Злой дух Карачун сойдется с Колядой в Ялуторовском остроге

Общество, 09:49 01 января 2022

МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск ВКонтакте | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск ВКонтакте

Новую праздничную забаву подготовили для гостей в Ялуторовском остроге. Квест-бродилка состоится 3-7 января по предварительным заявкам по тел. 8 34535 2-05-95, сообщает "Вслух.ру".

По сценарию злой дух Карачун сойдется с Колядой в битве года в Берендеевом царстве. В особом месте Берендеева царства стоит колесо года – Кологод. Вращается колесо – идет время, осень сменяет лето, зима сменяет осень, вот и приближаются волшебные дни Коловорота, когда приходит на землю Коляда – повелитель молодого солнышка. Только в этом году что-то пошло не так. Колесо встало по воле зимнего владыки Карачуна. Солнце на весну не поворачивает, Коляда спит – не просыпается, Новый год не начинается.

На помощь Коляде придут дети и взрослые, которые отправятся в путешествие, полное приключений.

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# квест , Ялуторовский острог

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