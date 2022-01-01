Премьеру живой сказки представят в Ишиме в первые дни Нового года

| Фото: музей «Городская управа» ВКонтакте | Фото: музей «Городская управа» ВКонтакте

Премьерный показ живой сказки "Двенадцать месяцев" развернется в музее "Городская управа" 4 января. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса Петра Ершова Юлия Шестакова.

"Мы подготовили мероприятия для всех возрастов: от кукольных спектаклей для самых юных зрителей до автобусной экскурсии по новогоднему городу. С удовольствием покажем новую постановку "Двенадцать месяцев" в полюбившемся горожанам жанре живой сказки – нашего ноу-хау", - рассказала музейщик.

Рекомендую посетить юбилейную выставку "Палитра Ишима", добавила она, вход на нее свободный для всех желающих.

В каникулы для ишимцев откроют бесплатную выставку новогодних игрушек в музее "Городская управа" с 3 по 10 января. На ней можно увидеть уникальные елочные украшения 1950-1980 годов, детские игрушки и коллекцию Дедов Морозов разных лет.

Серию мастер-классов проведут специалисты и гости музея Ершова с 3 по 6 января. Там же, 5 и 8 января, представят рождественское вертепное представление. Рождественский экспресс отойдет с экскурсией по городу от музея "Городская управа" 6 и 9 января.

Инна Кондрашкина