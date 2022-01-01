Школьники Тюменской области участвуют в онлайн-марафоне "В 2022 с РДШ!"

| Фото: Российское движение школьников ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников ВКонтакте

Онлайн-марафон "В 2022 с РДШ!" проходит для тюменских школьников, он продлится до 10 января.

В течение марафона поэтапно выкладываются задания по каждому из четырех направлений РДШ: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и информационно-медийное. Все задания имеют новогоднюю тематику, сообщает "Тюменская область сегодня".

Результатами ребята делятся на своих страницах социальных сетей ВКонтакте или Instagram. Участники, выполнившие все задания марафона, получат призы от муниципального штаба РДШ.