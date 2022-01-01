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Тюменский диетолог не советует увлекаться экзотическими фруктами

Общество, 15:34 01 января 2022

Не стоит слишком увлекаться экзотическими фруктами. Пищеварительная система к ним не адаптирована, поэтому лучше всего их есть в качестве десерта, в небольшом количестве, советует тюменский диетолог Елена Дороднева, передает АиФ-Западная Сибирь.

Она напомнила правило: есть фрукты этого сезона и этой территории. Фрукты из Азии - лонго, питахайя, рамбутан и многие другие - под это правило не подходят.

"Эти фрукты нужно употреблять с осторожностью, так как очень много аллергий и непереносимости. Не стоит их давать маленьким детям. Все-таки наш организм не привык к ним, в отличие от тех же яблок, мандаринов, апельсинов", - подчеркнула диетолог.

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# Елена Дороднева , правильное питание

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