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Чаи и напитки на травах лучше всего согревают и бодрят зимой, считает специалист

Общество, 17:47 01 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный зимний напиток для иммунитета - это чай, желательно без сладких добавок, считает профессор Тюменского ГМУ, врач университетской клиники Елена Дороднева, передает "Тюменская область сегодня".

Травяной, иван-чай, фруктовый, ягодный чаи, миксты из трав с лимоном, корицей, апельсином, ягодами, отвар шиповника, безалкогольные глинтвейны согревают и вселяют бодрость духа. Ягоды в напитках еще и доставляют эстетическое удовольствие.

Естественную пользу несут именно напитки на натуральных травах, ягодах и фруктах – в них содержится минимум калорий и максимум полезных веществ, подчеркнула специалист.

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# Елена Дороднева , правильное питание

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