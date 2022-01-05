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Рождественское богослужение из главного собора Сибири смотрите на телеканале "Тюменское время"

Общество, 09:29 05 января 2022

Тюменское время | Фото: Тюменское время

Прямая трансляция Рождественского богослужения из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля начнется 6 января в 23 часа 45 минут.

Все, кто хочет прикоснуться к великой традиции празднования Рождества Христова, смогут увидеть торжественное богослужение в главном храме Сибири в прямом эфире на телеканалах "Тюменское время" (21 кнопка кабельного ТВ по всей территории Тюменской области) и "ТVоя Тюмень" (22 кнопка кабельного ТВ в Тюмени) или онлайн, в официальных группах "Тюменского времени" в "Одноклассниках", "ВКонтакте", Facebook и на YouTube.

Также прямая трансляция будет идти в аккаунтах телеканала "Тобольское время" в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на YouTube.

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# рождество

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