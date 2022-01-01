В Тюмени росгвардейцы предотвратили кражу продуктов в одном из торговых центров

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 200 военнослужащих и сотрудников территориального управления Росгвардии совместно с полицейскими обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан в новогоднюю ночь в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального управления.

84 экипажа вневедомственной охраны находились на маршрутах патрулирования улиц городов и населённых пунктов региона, которые были, в том числе, приближены к местам с массовым пребыванием людей. Сотрудники обеспечили надёжную охрану более 10 тыс. объектов различных форм собственности.

В новогоднюю ночь на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны поступило более 30 сигналов срабатывания тревожной сигнализации с охраняемых объектов.

Росгвардейцами предотвращено семь правонарушений, лица привлечены к административной ответственности за мелкое хищение и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, экипаж отдела вневедомственной охраны по г. Тюмени задержал злоумышленника, пытавшегося похитить продукты питания в одном из крупных торговых центров областной столицы на сумму более 3 тыс. 300 рублей. Правонарушитель передан в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.