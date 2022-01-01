Новый порядок медпомощи в России при онкозаболеваниях предусматривает единые стандарты во всех регионах

| Фото: пресс-службы Областной клинической больницы № 1 | Фото: пресс-службы Областной клинической больницы № 1

Новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступает в силу в России, он даст возможность лечить по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента. Об этом сообщает РИА "Новости".

Порядок устанавливает правила организации медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Документ регулирует этапы медпомощи, организацию деятельности медорганизаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения.

В документе указано требование к регионам закрепить правила маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, куда может быть направлен пациент для диагностики и каждого вида лечения заболевания.

Также регионы должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. В рамках нового порядка должен быть определен и перечень заболеваний, при которых обязательны телемедицинские консультации, в том числе с федеральными организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами.

Кроме того, в документе строго регламентирован срок получения медицинской помощи, введены единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре.