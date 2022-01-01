Более тысячи рабочих убирают снег на дорогах Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. рабочих убирают от снега дороги и тротуары в Тюмени 1 января, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

"Мы на посту в любое время года, в любое время суток", – говорят сами труженики дорожного хозяйства.

Уборка 220 км улично-дорожной сети проводится с учетом погодных условий. Перед снегопадом и/или понижением температуры воздуха обязательно проводится обработка противогололёдными материалами.

В снегопад спецтехника выходит на патрульное прометание, сгребая снег с дорог и тротуаров. В приоритете – магистральные улицы, мосты и путепроводы, подходы к автобусным остановкам и социальным учреждениям.

Далее вывозится снег. На это по регламенту отводится до девяти дней, но, как правило, с этой задачей специалисты справляются быстрее.