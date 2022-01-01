  • 1 января 20221.01.2022суббота
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи рабочих убирают снег на дорогах Тюмени

Общество, 15:16 01 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. рабочих убирают от снега дороги и тротуары в Тюмени 1 января, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

"Мы на посту в любое время года, в любое время суток", – говорят сами труженики дорожного хозяйства.

Уборка 220 км улично-дорожной сети проводится с учетом погодных условий. Перед снегопадом и/или понижением температуры воздуха обязательно проводится обработка противогололёдными материалами.

В снегопад спецтехника выходит на патрульное прометание, сгребая снег с дорог и тротуаров. В приоритете – магистральные улицы, мосты и путепроводы, подходы к автобусным остановкам и социальным учреждениям.

Далее вывозится снег. На это по регламенту отводится до девяти дней, но, как правило, с этой задачей специалисты справляются быстрее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 01.01.2022Фестиваль "Сказки Армизонского района" пройдет в новогодние каникулы
15:59 01.01.2022В Тюмени первым в новом году родился мальчик
15:47 01.01.2022В Тюменской области в 2022 году все больничные листы будут только электронными
15:34 01.01.2022Тюменский диетолог не советует увлекаться экзотическими фруктами