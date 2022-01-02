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В Тюмени 800 бездомных собак и кошек нашли хозяев в 2021 году

Общество, 12:23 02 января 2022

группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте

1 тыс. 864 бездомных животных отловили с января по ноябрь 2021 года сотрудники МКУ "ЛесПаркХоз". Из них 1 тыс. 512 собак и 352 кошки, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам директора МКУ "ЛесПаркХоз" Сергея Нефедова, 654 собаки и 135 кошек нашли новых хозяев. На городские улицы выпустили 695 собак и 153 кошки.

В среднем время пребывания в приюте бездомных животных составляет 25 дней с момента отлова. За это время их вакцинируют и стерилизуют. Агрессивные собаки живут в приюте до момента возврата их владельцам, передачи новым хозяевам или наступления естественной смерти. На сегодня таких почти 200.

Тюменцам напоминают, что заявить о необходимости отлова собак с улиц города можно по телефону диспетчерской службы: 500-422 доб. 101, либо по телефону центра информирования населения – 45-15-20.

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# бездомные животные

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