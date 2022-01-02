  • 2 января 20222.01.2022воскресенье
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Абатском, Армизонском и Бердюжском районах завершается ремонт больниц

Общество, 18:44 02 января 2022

пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

В корпусах областной больницы №4, расположенных в Абатском, Армизонском и Бердюжском районах, завершается капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Так, в Бердюжской больнице в новые помещения переедут приемное, физиотерапевтическое, хирургическое, терапевтическое, детское отделения, роддом и лаборатория. В Абатской районной больнице завершается чистовая отделка в детском отделении и детской консультации. В здании заменили инженерные сети и построили для детей игровую площадку. На завершающей стадии и отделочные работы в больнице Армизонского района.

Капитальные ремонты проводятся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено свыше 231 млн рублей.

В 2022 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации и начать строительство нового хирургического корпуса в Ишиме, подготовить проект строительства новой поликлиники в городе. В районах будут вестись подготовительные работы по капитальному ремонту поликлиник в селах Абатское, Викулово и в Бердюжье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# капитальный ремонт , национальный проект Здравоохранение , областная больница №4

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 02.01.2022В Абатском, Армизонском и Бердюжском районах завершается ремонт больниц
18:12 02.01.2022Консультационные пункты "Точки опоры" работают в Тюменской области
17:57 02.01.2022Тобольский музей в 2021 году посетили туристы из 11 стран
16:58 02.01.2022Почти ста тюменцам требуется пересадка почки, печени или сердца