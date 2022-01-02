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Тюменцам напомнили о повышении стоимости проезда в автобусах

Общество, 20:41 02 января 2022

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Подорожание стоимости проезда в городских автобусах на один рубль связано увеличением себестоимости работы транспорта. Об этом сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов, пишет "Вслух. ру".

По его словам, за последние годы стоимость дизельного топлива, газа и расходных материалов увеличилась больше, чем выросла стоимость проезда. При этом на каких-то маршрутах себестоимость проезда равна стоимости, установленной администрацией, а где-то она доходит до 50 рублей на пассажира.

Напомним, с 1 января стоимость проезда в автобусах стала дороже на рубль: наличными — 29 рублей, по карте — 28.

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