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Тюменцы могут проконсультироваться у психолога онлайн

Общество, 11:47 03 января 2022

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Получить бесплатную анонимную помощь психолога могут жители Тюменской области в формате онлайн. Оказывать ее будут в популярных мессенджерах и соцсетях Viber, ВКонтакте или Telegram, пишет "Вслух.ру".

Для получения консультации нужно написать чат-боту @psy_myvmeste_bot. Он предложит несколько вариантов: связь с организаторами, правила пользования и непосредственно консультацию психолога. На выбор предложат несколько специалистов, останется только связаться с ними.

Отметим, проект реализует добровольческое движение "Волонтеры-медики". Все специалисты, оказывающие помощь, учатся или уже получили образование психолога или психиатра.

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