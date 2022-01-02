  • 2 января 20222.01.2022воскресенье
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские школьники поучаствуют в киберспортивном турнире

Общество, 11:17 02 января 2022

Фото: «TyumenCyber Cup-2020» | Фото: «TyumenCyber Cup-2020»

Принять участие в киберспортивном турнире "Новогодние Каникулы в сети" предлагают школьникам Тюменской области. Регистрация проходит по 2 января включительно.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, победителей определят в двух дисциплинах: Brawl Stаrs и World of Tanks. Обе игры будут командными формата формат 3 на 3.

"Турнир по Brawl Stаrs и World of Tanks в режиме 3 на 3 пройдет 3 и 4 января. Для регистрации нужно перейти в дискорд-канал по ссылке. Затем следует выбрать свою дисциплину, нажать на иконку игры и следовать инструкциям", - пояснили организаторы.

Победителей турнира ждут ценные призы. Каждый призер получит топовый мерч РДШ. Кроме того, за первое место предусмотрены игровые наушники, за второе место — игровая клавиатура, за третье — игровая мышь.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# киберспорт , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:23 02.01.2022В Тюмени 800 бездомных собак и кошек нашли хозяев в 2021 году
11:43 02.01.2022Волонтеры поздравили пожилых и маломобильных тюменцев с Новым годом
11:17 02.01.2022Тюменские школьники поучаствуют в киберспортивном турнире
10:51 02.01.2022Серебряные волонтеры подготовили новогодние видеооткрытки для тюменцев