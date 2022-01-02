Тюменские школьники поучаствуют в киберспортивном турнире

| Фото: «TyumenCyber Cup-2020» | Фото: «TyumenCyber Cup-2020»

Принять участие в киберспортивном турнире "Новогодние Каникулы в сети" предлагают школьникам Тюменской области. Регистрация проходит по 2 января включительно.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, победителей определят в двух дисциплинах: Brawl Stаrs и World of Tanks. Обе игры будут командными формата формат 3 на 3.

"Турнир по Brawl Stаrs и World of Tanks в режиме 3 на 3 пройдет 3 и 4 января. Для регистрации нужно перейти в дискорд-канал по ссылке. Затем следует выбрать свою дисциплину, нажать на иконку игры и следовать инструкциям", - пояснили организаторы.

Победителей турнира ждут ценные призы. Каждый призер получит топовый мерч РДШ. Кроме того, за первое место предусмотрены игровые наушники, за второе место — игровая клавиатура, за третье — игровая мышь.

Любовь Голышева