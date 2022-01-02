Пассажирка снегохода погибла в ДТП в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области | Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

24-летняя жительница Свердловской области погибла в аварии, которая произошла 1 января в Тюменском районе, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Около двух часов ночи в селе Перевалово снегоход без государственных номеров въехал в поддон с кирпичами. Пассажирка снегохода погибла, а 32-летний водитель снегохода, житель Тюмени, получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Права управления снегоходом он не имеет. Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что погибшая девушка и водитель снегохода познакомились через интернет и проводили новогодние праздники вместе.

| Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области | Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Всего 1 января в Тюменской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 11 человек. Пять аварий – столкновения автомобилей, две - съезды с дороги в кювет, еще одно ДТП совершил пьяный водитель.

ГИБДД призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения, быть внимательнее в пути, соблюдать свою очередность проезда и выбирать безопасную скорость.