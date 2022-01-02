В новогоднюю ночь медики помогли жителю Тюмени с серьезной травмой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скорой помощи помогла жителю Тюмени, который получил серьезную травму. После случайного падения у себя дома мужчина выбил передние зубы и порезал верхнюю губу, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Вызов поступил 1 января в 00 часов 5 минут. Спустя 13 минут к пострадавшему прибыла бригада медиков. Мужчина признался, что чрезмерно употреблял алкоголь, что и стало причиной неприятного инцидента. После обезболивания, обработки и наложения асептической повязки пациент отказался ехать в стационар.

Всего 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 86 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 632 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 509 пациентов.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 343 вызова. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 263 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.