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Горожан и гостей Тюмени приглашают в резиденцию Деда Мороза

Общество, 11:04 03 января 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Жителей и гостей Тюмени приглашают посетить резиденцию Деда Мороза. Она работает ежедневно до 14 января на Площади 400-летия Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 3 по 10 января резиденция Деда Мороза работает с 12 до 19 часов. В расписании запланированы перерывы с 12 часов 50 минут до 13 часов, с 14 до 15 часов, с 16 часов 45 минут до 17 часов.

С 11 по 14 января Дед Мороз ждет тюменцев и гостей города с 15 до 19 часов, перерыв - с 16 часов 45 минут до 17 часов.

На площади перед резиденцией также работают горки и интерактивные площадки. Рядом установлен экран для трансляции новогодних поздравлений и мультфильмов, анонсирования праздничных мероприятий.

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# Новый год , площадь 400-летия Тюмени , резиденция Деда Мороза

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