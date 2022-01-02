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Тобольский музей в 2021 году посетили туристы из 11 стран

Общество, 17:57 02 января 2022

фото: информационный центр правительства Тюменской области | фото: информационный центр правительства Тюменской области

Туристы из 147 российских городов и 11 стран посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в 2021 году. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По итогам года в музейном комплексе зарегистрировано рекордное число посещений - более 500 тысяч. До пандемии, в 2019 году, было зафиксировано 425 тысяч посещений.

В новогодние праздники в Гостином дворе Тобольского кремля для тоболяков и гостей города открыты Палаты сибирского Мороза-воеводы. Взрослые и дети участвуют в интерактивных новогодних программах.

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# Тобольский музей-заповедник , туризм

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