Тюменским школьникам предлагают рассказать о важнейших событиях года на акции #НовогодняяПеремена

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Челлендж #НовогодняяПеремена запустили участники всероссийского конкурса "Большая перемена". Школьники и студенты расскажут об увлекательных путешествиях, больших переменах и важных событиях, произошедших в 2021 году. Акция пройдет с 27 декабря 2021 года по 15 января 2022 года, сообщает Росмолодежь.

Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого необходимо записать видео с рассказом о том, что интересного и важного произошло за 2021 год, поделиться эмоциями от путешествий, продемонстрировать собственные достижения и опубликовать ролик в клипах ВКонтакте с хештегом #НовогодняяПеремена.

Также на новогодних каникулах в официальном сообществе "Большая перемена" проходит акция #СНовымГодомУчитель, в которой конкурсанты со всей России поздравляют с праздниками учителей и педагогов-наставников. Они записывают видеопоздравления и размещают памятные фото с пожеланиями на 2022 год.

Акция проходит с 20 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. Присоединиться к поздравлениям может любой желающий. Для этого необходимо записать и разместить ролик с поздравлением под тематическим постом в официальном сообществе "Большая перемена" в социальной сети ВКонтакте.