Тюменскому врачу-педиатру с четырьмя детьми подарили ноутбук

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Тюменскому врачу-педиатру с четырьмя детьми подарили ноутбук. Руководитель фракции партии в Тюменской областной думе Андрей Артюхов вручил технику многодетной маме в рамках акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Найля Кабдулвахитова окончила Медицинскую академию по специальности "Педиатрия". С 2016 года она работает в тюменской поликлинике № 8 семейным врачом.

А еще Найля — многодетная мама. Ее старшей дочери Лейсан — 10 лет, сыновьям Ибрагиму, Яхье и Мухамеду — 7, 4 и 2 года. Сейчас она находится в отпуске по уходу за младшим малышом, но уже в 2022 году снова будет лечить своих пациентов, которые ждут ее возвращения. Профильное образование и личный опыт позволяют Найле легко находить общий язык как со взрослыми, так и с малышами.

"Хочу поблагодарить вас за работу и за воспитание детей. За этим стоит большой труд, и "Единая Россия" поддерживает многодетные семьи", — обратился к Найле Андрей Артюхов.

Старшие дети посещают спортивные секции: Лейсан занимается гимнастикой, а Ибрагим — спортивной борьбой. С младшими родители занимаются дома, развивают, закаляют. Вся семья ведет активный образ жизни.

"В нашей семье два школьника, дочь учится в пятом классе, любит математику, а старший сын стал в этом году первоклассникам. Ноутбук нам точно пригодится", - сказала Найля Кабдулвахитова.