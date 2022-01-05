Тобольские врачи совершенствуют навыки оказания экстренной медицинской помощи

| Фото: Областная больница № 3, Тобольск | Фото: Областная больница № 3, Тобольск

Серия симуляционных тренингов в рамках регулярных обучающих мероприятий согласно международной системе оказания экстренной медицинской помощи пациентам с политравмой проходит в Областной больнице № 3 в Тобольске, сообщает пресс-служба медучреждения.

В первой тренировке участвовали анестезиологи, хирурги, травматологи и урологи больницы, а также средний медицинский персонал. Специалисты отрабатывали навыки взаимодействия и согласования манипуляций при первичном осмотре пострадавшего с тяжелыми травмами.

По легенде в приемное отделение доставлен мужчина с места ДТП. Сотрудники скорой помощи при транспортировке пострадавшего сообщили о тяжелом состоянии пациента, чтобы по прибытии бригада специалистов уже была готова оказать неотложную помощь. Задачей медиков была диагностика травм шеи, грудной клетки, органов брюшной полости, переломов костей таза и бедра.

Расширенный протокол оказания помощи при травмах принят практически во всем мире и используется уже 40 лет. В его основе лежит методичный последовательный подход. Он минимизирует риск пропустить что-либо важное при диагностике повреждений или физиологических нарушений, обеспечивает максимальную надежность и безопасность оказания медицинской помощи, а также независимость от имеющихся ресурсов.

"Протокол ATLS позволяет использовать базовые наборы инструментов и задействовать ограниченное число специалистов. В организации такого взаимодействия при приеме пострадавшего принципиально важную роль играет лидер – "дежурный по шоку". У нас его роль берет на себя один из врачей дежурной бригады. При этом важна не только отработка правильных действий, но и верное решение по дальнейшему направлению пациента: на диагностику, в отделение реанимации или операционную. В дальнейшем мы будем непрерывно совершенствовать оказание неотложной медицинской помощи для спасения жизней пациентов с тяжелыми травмами", - подчеркнул организатор тренинга, заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Алексей Гринь.