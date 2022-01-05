Госохотдепартамент Тюменской области готовится к приему заявок на новый сезон

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Прием заявок на добычу охотничьих ресурсов в отношении птиц начнется в Тюменской области с 10 января.

Распределение разрешений на охоту осуществляется госохотдепартаментом региона в порядке очередности поступления заявлений, большое количество которых ожидается в момент начала приема.

Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения стабильной работы как портала услуг Тюменской области, так и информационной системы "Программный комплекс учета и управления охотхозяйственным реестром Тюменской области". Специалисты предупреждают, что возможны задержки в информировании граждан о статусе приема заявлений в личном кабинете из-за одномоментного направления большого количества заявок в первые часы старта приема.

Для подачи заявлений на участие в распределении охотничьих ресурсов рекомендуется использовать портал услуг Тюменской области. При подаче заявок поля с основной информацией заполняются автоматически (в том числе информация об охотничьем билете, если она внесена в раздел "Персональная информация").

Напомним, что улучшение качества взаимодействия граждан с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, в том числе оказание госуслуг в электронном виде, входит в число задач регионального проекта "Цифровое государственное управление". Ответственным исполнителем является департамент информатизации Тюменской области.