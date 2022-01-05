В Тюменской области успешно реализуют геронтологические программы

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Более 200 представителей старшего поколения Тюменской области прошли оздоровительный курс медицинской реабилитации и психологического сопровождения "Восстановление после COVID-19" в рамках геронтологических программ, которые успешно работают в регионе.

Как сообщает департамент соцразвития, например, большую роль сегодня играют стационарозамещающие технологии. В реализацию технологии "Стационар на дому" в 2021 году включили 36 организаций (34 – некоммерческие). За год они оказали помощь более чем 700 пациентам. Все они пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи, не способные к самообслуживанию, в том числе находящиеся на постельном режиме.

Во всех муниципальных образованиях региона реализуется технология "Приемная семья для пожилых и инвалидов" – в 2021 году в таких живут свыше 300 пожилых тюменцев, в том числе инвалидов.

20 тюменских организаций работают по технологии "Санаторий на дому" - за год комплекс индивидуальных оздоровительных мероприятий получили более 250 человек.

В Тюмени на базе Геронтологического центра действует отделение дневного пребывания для пожилых людей с выраженными когнитивными нарушениями. В будние дни пациенты здесь находятся с 9 до 16 часов, их кормят, организуют доставку в отделение и обратно с сопровождением. Это дает возможность разгрузить родственников, сохранить возможность полноценно работать, и при этом, жить вместе со своими старшими родственниками. В течение 2021 года в отделении помогли таким образом более 50 гражданам.