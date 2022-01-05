Тюменка спугнула вора, который ночью пробрался в дом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полицейские Тюменской области задержали подозреваемого в краже часов в п. Новоселезнево, который пробрался в дом, когда хозяева и гости уснули, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть полиции с. Казанское поступило сообщение, что в ночью в дом, расположенный в п. Новоселезнево пробрался неизвестный и похитил часы. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей. Потерпевшие, жители Тюмени, пояснили, что приехали на праздники к своим родным. Проснувшись ночью, женщина увидела в комнате неизвестного мужчину. Когда она стала кричать, незнакомец сбежал. Вскоре была обнаружена пропажа часов, которые находились на прикроватной тумбочке.

Опросив находящихся в доме жильцов, сотрудники уголовного розыска установили, что под описание ночного гостя подходит неоднократно судимый местный житель. Потерпевшие по фотографии опознали визитера. По горячим следам оперативники задержали мужчину и доставили в полицию. В содеянном преступлении он признался и сообщил, что ночью шел к знакомому. Проходя мимо дома, в окне которого не было света, решил проникнуть внутрь с целью хищения возможных ценностей. Дверь была заперта изнутри, но, применив свои навыки, он быстро и бесшумно ее открыл. Пройдя в спальню, злоумышленник быстро схватил лежащие на тумбочке часы и ретировался, когда проснулась хозяйка дома. Вернувшись к себе, он лег спать – на утро гражданин планировать продать украденное.

В отношении 58-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража с незаконным проникновением в жилище". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.