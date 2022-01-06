Как избежать холодовой аллергии после прогулки, рассказали специалисты
О правилах, которые помогут предотвратить холодовую аллергию, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Ощутить ее проявления можно при температуре ниже плюс четырех градусов.
Холодовая аллергия — это реакция организма на охлаждение тела, которая проявляется крапивницей или появлением красных высыпаний, зудом и припухлостью пальцев.
Специфических методов лечения такого вида аллергии не существует, потому медики советуют соблюдать несколько правил при прогулках, пишет Megatyumen.ru.
Во-первых, в холодные дни стоит сократить время пребывания на морозе. Во время нахождения на улице следует дышать только через нос.
Во-вторых, перед выходом на улице нужно на 20–30 минут нанести на кожу рук и лица специальные защитные крема, на губы — жирную гигиеническую помаду.
В-третьих, важно носить шарфы, перчатки и шапки, при необходимости — прятать в шарф лицо.
Врачи советуют пациентам с холодовой аллергией пройти обследование и выяснить, в чем причина такой реакции и почему иммунитет не защищает организм от воздействия холода.