Как избежать холодовой аллергии после прогулки, рассказали специалисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О правилах, которые помогут предотвратить холодовую аллергию, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Ощутить ее проявления можно при температуре ниже плюс четырех градусов.

Холодовая аллергия — это реакция организма на охлаждение тела, которая проявляется крапивницей или появлением красных высыпаний, зудом и припухлостью пальцев.

Специфических методов лечения такого вида аллергии не существует, потому медики советуют соблюдать несколько правил при прогулках, пишет Megatyumen.ru.

Во-первых, в холодные дни стоит сократить время пребывания на морозе. Во время нахождения на улице следует дышать только через нос.

Во-вторых, перед выходом на улице нужно на 20–30 минут нанести на кожу рук и лица специальные защитные крема, на губы — жирную гигиеническую помаду.

В-третьих, важно носить шарфы, перчатки и шапки, при необходимости — прятать в шарф лицо.

Врачи советуют пациентам с холодовой аллергией пройти обследование и выяснить, в чем причина такой реакции и почему иммунитет не защищает организм от воздействия холода.