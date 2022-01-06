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Житель Тюмени обокрал комиссионный магазин

Общество, 16:48 06 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже сотового телефона из комиссионного магазина задержали сотрудники тюменской полиции. Мужчина похитил технику прямо с витрины, сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Личность злоумышленника установили с помощью записей камеры видеонаблюдения. Задержанный неработающий тюменец пояснил, что решение украсть телефон возникло у него спонтанно. Похищенное он планировал сбыть.

Телефон изъяли и вернули владельцу. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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# кража

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