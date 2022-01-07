Тюменские росгвардейцы поздравили детей-инвалидов с Новым годом и Рождеством

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Бойцы ОМОН и офицеры вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом и Рождеством.

Праздничные мероприятия в рамках всероссийской акции Росгвардии "Дед Мороз специального назначения" состоялись в Тюмени и Тобольске.

В областном центре сотрудники ОМОН приняли участие в организации новогоднего праздника для ребят из регионального центра детей- инвалидов и сирот "Творчество". Праздник состоялся в Центре культуры и искусства "Современник".

Деток очень порадовали новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, увлекательные конкурсы, веселые игры и заводные танцы. В завершение мероприятия дети получили от друзей в погонах и благотворителей сладкие новогодние подарки и добрые пожелания.

поблагодарила руководство и личный состав Управления Росгвардии по Тюменской области за помощь в организации праздника и подарки. Людмила Игнатьевна отметила, что

"Участие сильных и мужественных защитников Отечества в таких детских мероприятиях всегда внушает уверенность и дарит ребятам незабываемые позитивные эмоции", - отметила руководитель регионального центра "Творчество" Людмила Бочарникова.

В Тобольске росгвардейцы поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья, навестив их на дому. Офицеры вручили ребятам праздничные подарки и пожелали успехов в наступившем году, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Евгений Бабенко